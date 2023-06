Wochenentipps für die Wartburgregion: Von Skilauf bis Neptunfest

Beim diesjährigen Sommergewinn testete der Ruhlaer Sommerskiverein schon einmal seine Kondition bei sommerlichen Temperaturen, am Samstag schnallen sie in Ruhla die Bretter zum Sommerskilauf an.

Wartburgkreis. Zahlreiche Feste, Konzerte und Wanderungen locken in und um Eisenach. Die Höhepunkte in unserer Übersicht.

Es ist Mittsommer und die Tage werden nun wieder kürzer. Am kommenden Wochenende gibt es genügend Gelegenheiten, die lauen Sommerabende in vollen Zügen zu genießen.

Sportliches

Ruhla: Der Sommerskilauf in Ruhla hat Tradition und startet am Freitag mit einer „Anpress Ski Party“ im Festzelt am „Felsenklo“. Am Samstag steigen die Sportler um 14 Uhr auf der Wiese hinter dem Kindergarten „Krümmespatzen“ in die Loipe, ab 15 Uhr werden sie im Stadion erwartet. Am Abend spielen die Polars aus Gotha.

Kindel: Der MC Eisenach lädt Samstag und Sonntag zu einem Motorsport-Wochenende auf den Flugplatz Kindel ein. Auf einer Strecke von knapp drei Kilometern werden deutsche Slalom-Meisterschaften ausgetragen.

Hörschel: Der Kanuclub Hörschel lädt am Samstag zur 2. Schlauchbootchallenge auf dem Vereinsgelände am Werra-Ufer ein.

Feuerwehr

Stregda: Die Feuerwehr feiert 150 + 3 Jahre. Freitag, 18 Uhr, Dämmerschoppen mit Bastian Coburger. Samstag, 10-15 Uhr, Stadtfeuerwehrtag, ab 14 Uhr Familiennachmittag mit Theateraufführung „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ (15 Uhr), ab 20 Uhr Tanz mit der Venus-Band. Sonntag, 10 Uhr Frühschoppen und Jugendgeländelauf.

Falken: Feuerwehrfest am Samstag, ab 15 Uhr am Feuerwehrhaus. Technikschau und Experimente rund um das Thema Feuer.

Tag der Architektur

Eisenach: Der Neubau des Cube-Fahrradgeschäfts in der Clemensstraße 13a präsentiert sich als puristischer Baukörper mit einer großzügigen Glasfassade. Samstag: 10 bis 14 Uhr, 11 Uhr gibt es eine Führung.

Tag der offenen Tür

Stedtfeld: Am Samstag, 10 bis 16 Uhr, öffnen sich die Werkstore der Kläranlage in Stedtfeld für Besucher. Auf geführten Rundgängen gibt es Wissenswertes zur Herkunft des Trinkwassers im Verbandsgebiet und der Abwasserreinigung. Attraktionen für Kinder sorgen für Spaß und Abwechslung.

Feste

Mihla: Das Freibad feiert drei Tage lang sein 50-jähriges Bestehen und die Einweihung der neuen Rutsche. Das Open-Air-Starlights-Orgelkonzert mit Nico Wieditz – dem Eisenacher Rebellen der Kirchenmusik – eröffnet das Fest am Freitag um 21 Uhr (Einlass 19 Uhr). Samstag spielt die Nazzaer Band Revanche ab 20 Uhr und am Sonntag gibt es um 11 Uhr einen Festakt, anschließend einen Frühschoppen und ab 15 Uhr einen Familiennachmittag mit Neptunfest.

Treffurt: Ein Museumshoffest wird Samstag, 14 bis 17 Uhr, im Trottschen Hof (Eingang Puschkinstraße/Kindergarten) gefeiert. Dabei sind die Feldschmiede von Christian Rothardt, eine mobile Weberei, die Seilerei, die Stellmacherei, die Werrataler Landmädels und der Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal zu erleben; natürlich laden alle Stationen auch zum Mitmachen ein. Museumsmaus Rosalie hat für alle Kinder wieder eine Schatzsuche und das Waschbrett vorbereitet. Live-Musik kommt von Oliver Vogeley und Joachim Genau. Kinder und Erwachsene sind eingeladen, einen historischen Schreittanz zu erlernen.

Ifta: Der Gesangsverein Frohsinn feiert sein 130-jähriges Bestehen am Samstag ab 17 Uhr in der Turnhalle von Ifta. Es singen weitere Chöre aus der Region und anschließend gibt es einen Tanzabend mit Rolf und Joachim.

Thiemsburg: Mit einem Nationalparkfest wird am Sonntag, 10 bis 18 Uhr, das 25-jährige Jubiläum des Nationalparks Hainich gefeiert. Es gibt geführte Wanderungen, Ponykutschfahrten, Mitmachaktionen für Kinder, darunter natürlich das Urwaldmobil, Mitmachtheater, Niedrigseilgarten, Märchenerzählen, dazu ein buntes Markttreiben mit regionalen nachhaltigen Produkten (Käse, Holzprodukte, Gemüse, Honig, Selbstgenähtes, Seifen und einiges mehr). Musikalisch kann man mit der Gruppe Vielklang in die deutschen Nationalparke hineinlauschen sowie mit dem Chor Chili con Vocale aus Erfurt und mit Band Spätlese aus Mihla durch die ganze Welt reisen.

Konzerte

Eisenach: Zum ersten Teil der 21. Eisenacher Telemann-Tage lädt der Kammermusikverein der Wartburgstadt ein. Zum Eröffnungskonzert am Freitag um 19.30 in der Georgenkirche präsentiert sich das Ensemble Hamburger Ratsmusik mit seinem Programm „Fortuna Scherzosa“. Es folgt am Samstag um 16 Uhr in der Annenkirche ein Konzert des Duos Aliquot. Die Eisenacher Musiker Simona und Gheorghe Balan präsentieren dabei Werke Telemanns und seiner Zeitgenossen. Auch im Kantatengottesdienst in der Georgenkirche am Sonntag um 10 Uhr und bei der anschließenden Kranzniederlegung anlässlich des 257. Todestages des lange in Eisenach wirkenden bedeutenden Barockkomponisten erklingt dessen Musik. Abgerundet wird dieser erste Teil am Sonntag um 16 Uhr mit einem Konzert in der Georgenkirche, bei welchem der Bachchor und das Ambrosius-Kammerorchester musizieren.

Wutha-Farnroda: Live-Konzert mit Acoustica am Freitag, 20 Uhr, am Gasthaus Kleiner Hörselberg. Kartenvorverkauf im Schorschl.

Bühne

Bad Liebenstein: „Der Lehrer ist sich selbst ein Rätsel“… und wie er den Unterricht mit PowerPoint, Pullunder und Piranha-Eltern meistert, darüber berichtet Hans Klaffl (Lehrer aus Leidenschaft) an vorderster Front am Samstag um 19.30 Uhr im Comödienhaus Bad Liebenstein.

Wutha-Farnroda: Die Sommer-Gala des Wartburgensembles ist am Samstag ab 18 Uhr im Schlosspark Farnroda zu erleben. Ergänzt wird das tänzerische Showprogramm durch die beiden Eisenacher Musiker Bastian Coburger und Bertram David, die „Kappstädter Nachtigallen“ vom Farnrodaer Karneval-Verein (FKV) und die Rock’n’Roller vom Club Silvester.

Wanderungen

Lauterbach: Mittsommerwanderung mit Waldmusik, Elfenreigen und einem Sonnenwendfeuer in der Feuerarena der Jugendherberge Harsberg. Treffpunkt Samstag, 20 Uhr am Parkplatz der Jugendherberge.

Kindel: Abendliche Amphibienwanderung mit der Natura-2000-Station auf dem südlichen Kindel am Samstag, 20 bis 23 Uhr. Treffpunkt: Parkplatz Flugplatz, Anmeldung unter Tel: 036254/ 86 51 80 oder per E-Mail an info@wildkatzendorf.de.