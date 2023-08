Wohin mit dem Rad?

Über fehlende Abstellplätze an der Wandelhalle.

Die Eisenacher Wandelhalle ist ein wunderschöner Ort für Veranstaltungen. Das reicht vom Kreativ- und Antikmarkt über Konzerte des Sinfonischen Wochenendes und des „Yiddish Summer Weimar goes Eisenach“ bis zum Tag des Tanzes und zum Weinfest. Letzteres findet am 25./26. August erstmals wieder nach vier Jahren Pause statt, und viele Eisenacher freuen sich darauf.

Als Manko ist mir aufgefallen, dass es im Eingangsbereich von Wandelhalle und benachbartem Kartausgarten keine Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gibt. Obwohl die Stadt ja gern möchte, dass Menschen ihr Auto zu Hause stehen lassen, zu Fuß gehen, Bus oder Rad fahren. Mangels Angebots werden Räder am Zaun angeschlossen und manchmal sogar so, dass sich das Tor für die Feuerwehr-Zufahrt nicht öffnen lässt. Auch lehnt schon mal ein Rad an einer Wand der denkmalgeschützten Wandelhalle.

Wer kann Abhilfe schaffen? Wenn es für die Stadt zu teuer ist, Rad-Stellplätze zu montieren, könnte man es über Sponsoring versuchen. Dem ein oder anderen Besucher der Veranstaltungen ist die Sicherheit seines hochwertigen Modells bestimmt eine Spende wert.