Workshop für die geplante TAM-Premiere

Beim Theater am Markt (TAM) startet die Workshop-Tätigkeit wieder durch. Beim nächsten Mal wird Mauricio Kagels szenische Komposition „Staatstheater“ im Mittelpunkt stehen, für die dann auch experimentierfreudige Akteure gesucht werden (Premiere für November 2020 geplant). Der Workshop findet am Mittwoch, 17. Juni ab 17 Uhr im Innenhof des TAM (Goldschmiedenstraße 12) statt.

Kagel stellt in seiner szenischen Komposition Fragen wie: Was ist Theater? Was ist Musik? Und was soll eigentlich Musiktheater sein? Er findet darauf über 100 vergnügliche, unerwartete und oft nur sekundenlange Antworten. Nicht Text, Musik oder Aktion stehen im Vordergrund, sondern alles befindet sich in einem fließenden Wechsel.

Was das heißt, erläutert Regisseur Stephan Mahn. Im Kennenlern-Workshop besteht die Möglichkeit, erste Blicke in die Partitur zu werfen, einen Eindruck von der Inszenierung zu erhalten, selbst Alltagsgegenstände zum Tanzen und Klingen zu bringen und zu überlegen, ob man selbst mitspielen will (ab 16 Jahre).

Anmeldung für den Workshop bis 15. Juni per Mail an fsj@theaterammarkt.de.