Ich bin neulich fast 150 Kilometer auf der Werra Kajak gefahren. Dabei habe ich einiges über Schwemmgut gelernt. Punkt eins: Es schwimmen sehr viel weniger Rotweinflaschen im Fluss als Eisteepackungen. Sind Weintrinker umweltbewusster als Teetrinker?

Heimwerker stehen nach dieser Kanutour im Verdacht, Umweltsünder zu sein: Alle naselang hängen im Geäst der Uferbäume ovale Farbeimer, in denen das Deckweiß im Baumarkt verkauft wird.

Weiße Stapelstühle aus Kunststoff sind die häufigsten Möbel im Fluss. Eine fortgerissene Fußgängerbrücke bildete bei Wernshausen ein veritables Hindernis mit fieser Strömung. Bei Neuenhof klebte, wie ein archäologischer Fund, eine Hütte in der Uferböschung. War das im früheren Leben ein Buswartehäuschen? Auch ein ramponiertes Dixi-Klo hatte sich verhakt, halb am Ufer, halb im Fluss. Und Folien aller Art flattern in den Ästen. Man könnte an Lametta denken, wären sie nicht so furchtbar versifft.

Tagelang grübelte ich, weshalb mein Boot immer wieder an weißen Styropor-Kästchen vorbeikam, die auf dem Wasser schaukelten. Bis ich bei Spichra eine solche würfelförmige Kiste zu fassen bekam. Aufschrift: Kanadische Tauwürmer. Ein beliebter Köder beim Angeln.

Jetzt dürfen sich Angler fragen, weshalb Tauwürmerverpackungsmüll in der Werra landet, nicht wenige Male, sondern sehr oft.