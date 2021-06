Wütender 47-Jähriger in Eisenach nach mehreren Entgleisungen festgenommen

Eisenach. In Eisenach hat ein 47 Jahre alter Mann für Ärger gesorgt. Nachdem er zwei Platzverweisen der Polizei nicht folgte, wurde der Mann festgenommen.

Am Montagabend verhielt sich ein 47-jähriger Mann in einem Supermarkt in Eisenach unangemessen gegenüber anderen Kunden. Laut Polizeiangaben soll er sie beleidigt haben. Ein Supermarkt-Mitarbeiter informierte daraufhin die Polizei, welche dem Mann einen Platzverweis erteilte.

Gegen 23 Uhr am selben Abend informierte ein Taxifahrer die Polizei über einen randalierenden Mann im Bereich des Busbahnhofs. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich jenen 47-Jährigen handelte, welcher schon im Supermarkt negativ aufgefallen war. Da der Mann diesmal einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er von den Polizisten in Gewahrsam genommen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann außerdem ein Handy entwendet und anschließend beschädigt hatte. Dieses konnte dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Den 47-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.