Yoga-Kurs beginnt in Ruhla

Ruhla. In der Ruhlaer Bermbachhalle findet künftig einmal pro Woche ein Yoga-Kurs statt.

Die Volkshochschule bietet in Ruhla einen Yoga-Kurs an. Mit verschiedenen Körperübungen wird die Wahrnehmung für das Hier und Jetzt gestärkt. Durch bewusste Atmung wird erlernt, Ruhe und Entspannung zu finden. Ziel des Kurses ist es, eine positive Wirkung auf die Gesundheit zu erreichen. Die Yogastunde beginnt am Dienstag, 18. April, in der Bermbachhalle Ruhla, 17.15 bis 18.45 Uhr. Es folgen zehn Kurstage.

Anmeldung über www.vhs-wartburgkreis.de, Telefon 03695/617255