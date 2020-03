Zahl der Corona-Fälle steigt auf 7

Bis Dienstag,17. März, 15 Uhr, hat es in der Wartburgregion drei weitere nachgewiesene Coronafälle gegeben. Damit erhöht sich die Zahl auf sieben. Dabei handelt es sich um zwei Männer aus dem Nordkreis, zwei Frauen und ein Mann aus dem Südkreis und zwei Frauen aus der Stadt Eisenach unterschiedlichen Alters, deren Fälle als leichter einzustufen sind und so häusliche Pflege genügt. Dazu kommen 14 Menschen, die wegen Kontakts mit den Infizierten unter Quarantäne stehen, aber keinerlei Symptome zeigen. Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog

Es gab bislang über 200 Beratungen des Gesundheitsamtes für Menschen, die ebenfalls aus diesen gebieten zurückkehrten. Mit der neuesten Verfügung will der Kreis erreichen, dass es in Stadt und Kreis bei diesen aus Sicht vom Kreisbeigeordneten Udo Schilling (CDU) noch moderaten Betroffenenzahlen bleibt oder der Anstieg verlangsamt wird. „Wir appellieren an die Vernunft der Bürger, persönliche Kontakte zu verringern.“

Informationen vom Amt in Sachen Corona von links: Kreisbeigeordneter Udo Schilling, Kreissprecherin Sandra Blume und Martin Becker, Chef des Verwaltungsstabes Pandemie. Foto: Peter Rossbach

So sind nach der Verfügung ab Mittwoch, 18. März, beispielsweise Bars und Diskotheken zu schließen, aber auch Schwimmbäder und Fitnessstudios. Gaststätten hingegen dürfen weiter geöffnet bleiben, wenn mindestens anderthalb Meter Platz zwischen den Tischen ist. Der Erlass regelt außerdem das Betreten von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und spricht Betretungsverbote für Reiserückkehrer aus Risikogebieten aus. Die Verfügung des Kreises setzt dabei die Vorgaben des Landes Thüringen 1:1 um.

Das Corona-Virus hat vielfältige Auswirkungen. Ins Landratsamt kommt derzeit nur, wer einen Termin hat. Zwei Mitarbeiter des Amtes stehen vor der Eingangstür und fangen jeden ab. Mit blauem Handschuh wird der Türöffner gedrückt, wenn der Besucher Einlass erhält. Alles wirkt ein wenig gespenstisch. „Hier sitzt das Gesundheitsamt, bei dem alle Fäden in dieser Krise zusammenlaufen. Die Mitarbeiter müssen wir schützen. Wenn die plötzlich unter Quarantäne müssten, wäre keinem geholfen“, begründet Schilling. Selbst bei der Kfz-Zulassungsstelle gibt es nur die Möglichkeit telefonisch einen Termin auszumachen, um Menschen-Stau im Wartebereich auch in der Außenstelle im der Thälmannstraße zu vermeiden.

Und es gibt Auswirkungen, die sich eigentlich ganz schön anhören: Ab Mittwoch, 18. März, ist der Busverkehr (Regional- und Stadtverkehr Eisenach) quasi kostenfrei. „Es werden keine Tickets mehr im Bus verkauft und es wird auch nicht kontrolliert – zum Schutz von unseren Fahrern und unseren Fahrgästen“, begründet Horst Schauerte vom Verkehrsunternehmen Wartburgmobil. Einstieg in die Busse ist nur noch in der Mitte und nicht mehr beim Fahrer selbst möglich. Der Fahrerbereich ist etwas abgesperrt, die Sitze in der unmittelbaren Nähe des Fahrers werden gesperrt. Der Busverkehr wird zu dem auf Ferien-Fahrplan umgestellt.

Im Gesundheitsamt ist derweil eine 24-Stunden-Rufbereitschaft von jeweils einer Fachkraft und einem Arzt eingerichtet. Auch die Außenstelle in Eisenach soll personell aufgestockt werden, um die telefonische Erreichbarkeit zu verbessern. Wobei das bereits bekannte Verfahren für Menschen, die sich krank fühlen, so bleibt wie es ist. Erst den Hausarzt anrufen, der klärt alles weitere, ob und wo untersucht wird, ob auf Corona getestet und ob das Amt eingeschaltet wird. Wenn der Hausarzt (Nachts oder am Wochenende) nicht erreichbar ist, dann beider Kassenärztlichen Vereinigung (116 117) anrufen. „Wir können nur beraten, aber nicht untersuchen. Das Gesundheitsamt stellt auch keine Unbedenklichkeitsbescheinigungen für Arbeitgeber aus“, verweist Amtsärztin Helena Maier. Der Kreis selbst hat eine von 8 bis 18 Uhr erreichbare Hotline (03695/616161) eingerichtet.

Martin Becker vom Verwaltungsstab Pandemie verwies noch einmal auf die ungeheure Dynamik, die in dieser Krise stecke. „Zwischen der Verfügung Veranstaltungen mit über 1000 Menschen zu verbieten und jener mit dem Verbot von Veranstaltungen mit über 50 Menschen lagen gerade einmal 36 Stunden“. Er geht davon aus, dass auch an der neuesten Verfügung vom 17. März noch nachjustiert werden muss, um offene Fragen zu klären und möglicherweise zu verschärfen.

Kreisbeigeordneter Schilling ist sicher, dass die jetzige Krise noch viele Folgen auch über die jetzige Zeit hinaus haben wird. „Solch eine Situation wie jetzt habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Es ist vor allem die Ungewissheit, die Unberechenbarkeit, die uns allen, auch mir, so zusetzt. Da heißt es aber dennoch besonnen bleiben. Und vielleicht nutzen wir jetzt die Zeit, um einmal nachzudenken, was wirklich wichtig ist im Leben und wie wir künftig angesichts der sichtbaren Zerbrechlichkeit des Lebens miteinander umgehen wollen.“