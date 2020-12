Zahlreiche Ausflügler in der winterliche Rennsteigregion

Ruhla Viel Andrang an Ruhlaer Skihütte und auf anderen Parkplätzen in Höhenlagen

Die Parkplätze am Glasbachstein oder an der Ruhlaer Skihütte waren rappelvoll. Zahlreiche Menschen der Region, allen voran Familien mit Kindern, zog es auch am Mittwoch in die Rennsteigregion und in den Schnee. Schon an der Schanzenanlage Alte Ruhl tummelten sich Menschen mit Schlitten. Schneemänner zeugten davon, dass hier mit dem Wintereinbruch vor wenigen Tagen viele ihr winterliches Freiluft-Vergnügen suchten.

In der gesamten Rennsteigregion nutzten zahlreiche Besucher die freien Tage, Schulferien und die winterlichen Bedingungen für einen Ausflug. An der Ruhlaer Skihütte bildeten sich schon am Vormittag lange Schlangen am Bratwurstrost von Wirt Thomas Regensburg, der persönlich als Brater agierte. Auf den Hängen hinter der Skihütte amüsierten sich zahlreiche Familien mit und ohne Schlitten oder Bob.

Glühwein gab es gleich nebenan. Eine ganze Armada von Schneemännern wurde auf den Schneefeldern errichtet, dazu mehrere kleine Schneehütten. Abgefahrene Rodelhänge und braune Flecken zeugen davon, dass hier in den vergangenen Tagen schon reichlich gefahren wurde. Auch am Dreiherrenstein waren zahlreiche Menschen unterwegs. Wie die Skihütte wird auch dort eine Imbiss-Versorgung „to go“ realisiert, was Besucher dankend annehmen.

Am Dreiherrenstein gab es im weiten Auslauf jedoch keine größeren Menschenansammlungen, verlief sich die Zahl der Ausflügler. Am Inselsberg selbst und auch in Brotterode am Rodelhang herrschte viel Betrieb bei winterlichen Verhältnissen um null bis Minus ein Grad Lufttemperatur am Mittag und Nachmittag.