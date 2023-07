Zahlreiche Teilnehmer bei Radtour rund um die Hörselberge

Christoph Meiners (vorn Mitte, in gelber Jacke) führte die Gruppe an.

Eisenach. Zahlreiche Radfreunde haben sich auf dem Eisenacher Markt eingefunden, um mit dem ADFC Wartburgkreis rund um die Hörselberge zu fahren.

Christoph Meiners, Co-Vorsitzender vom ADFC Wartburgkreis, freut sich, am vorigen Sonntagmorgen so viele Radfahrerinnen und Radfahrer auf dem Eisenacher Markt begrüßen zu können. Eingeladen ist zur Tour rund um die Hörselberge. Etwa 35 Kilometer sind zu bewältigen. Wegen des angesagten starken Windes wird zuerst auf der Seite der Nesse gefahren, also über Stockhausen und Wenigenlupnitz nach Sättelstädt. Zurück geht es entlang der Hörsel über Kälberfeld, Schönau, Wutha.