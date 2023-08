Zahlreiche Vergehen in der Wartburgregion durch Alkohol und Drogen am Steuer

Eisenach/Wartburgkreis. Die Polizei beschäftigten einige berauschte Verkehrsteilnehmer in der Wartburgregion. Unter anderem war eine Frau mit über zwei Promille auf Abwegen. Die Meldungen:

Eine 54-Jährige fuhr am Samstag gegen 21 Uhr auf der B250 in Richtung Treffurt. Wie die Polizei mitteilte, verpasste sie dabei die gewünschte Einmündung im Ortsteil Schnellmannshausen um etwa 200 Meter. Daraufhin fuhr sie über eine Bordsteinkante und kam letztlich auf einem Grünstreifen zum Stehen.

Anschließend versuchte die "verwirrte" Frau erfolglos, die Unfallstelle zu Fuß zu verlassen. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest zeigte bei ihr einen Wert von 2,15 Promille. Das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Fahrerin wurde für eine Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und ein entsprechendes Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Unfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol

Am Sonntag ereignete sich gegen 0.05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B84 im Bereich des Ortsteils Clausberg. Laut Polizei war ein 43-Jähriger von der Straße abgekommen und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro an einer Leitplanke. Ein durchgeführter Drogenvortest schlug positiv aus und der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,13 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Einparkversuch unter Alkoholeinfluss gescheitert

Eine 67-jährige Autofahrerin beschädigte am Sonntag gegen 0.45 Uhr in Eisenach beim Einparken mit ihrem Kia ein anderes Fahrzeug. Beim Eintreffen der Polizei saß die Frau noch im Fahrzeug und sei so stark alkoholisiert gewesen, dass ein Atemalkoholtest nicht mehr möglich war. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sofort beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ohne Führerschein und Versicherungsschutz, aber unter Drogen

Am Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr wurde eine 21-Jährige mit einem E-Bike in der Hospitalstraße in Eisenach gestoppt. Dabei stellten die Polizisten fest, dass das Fahrrad derart manipuliert war, dass dafür ein Versicherungsschutz sowie Führerschein erforderlich sind. Beides besaß die junge Frau jedoch nicht. Ein mit ihr durchgeführter Drogenvortest schlug unter anderem positiv auf Kokain und Amphetamine aus.

