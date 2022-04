Zahlungen nur noch bargeldlos im Landratsamt des Wartburgkreises

Bad Salzungen. Das Landratsamt Wartburgkreis stellt seine Zahlungsweise in der Kfz-Zulassungsstelle um.

Das Landratsamt wird den letzten Kassenautomaten in Bad Salzungen am 29. April still legen. Ab dann können Gebühren nur noch bargeldlos beglichen werden. Der Automat wurde für Zahlungen der Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle sowie des Ordnungsamtes, Gesundheitsamtes und des Veterinäramtes genutzt. Ab 2. Mai können Bürger mit Girocard, Visa, Mastercard, Apple-Pay, Google-Pay oder PayPal (über Google-Pay) zahlen – und das direkt beim zuständigen Sachbearbeiter.