Zauberinnen Wartburgregion: Wie hätten Sie’s denn gern – mit I, Stern oder Lücke?

Zauberin Stefanie Krauß aus Eisenach schreibt gemeinsam mit ihrer Schwester Susanne und ihrer Freundin Carolinde Müller Wolf den Blog "Die Zauberinnen von Ost". Angelehnt an den Blog erscheint wöchentlich eine Kolumne in dieser Zeitung.

Hallo, liebe Eisenacher! Fühlen sich eigentlich alle angesprochen, wenn man Sie so anspricht? Oder hören die weiblichen weg, weil sie sich in dieser Form den männlichen Eisenachern untergequirlt vorkommen wie Eigelb der Soße? Gut, dann: liebe „EisenacherInnen“? Damit ist der Gleichberechtigung in unserer Sprache Genüge getan, oder? Denkste! Der nächste Einspruch kommt von jenen, die sich so ausschließlich keinem der beiden Geschlechter zugehörig fühlen. Daher besser Gendersternchen oder Gendergap! Beides schafft Lücke zwischen Männlein und Weiblein und somit Platz für andere Geschlechtsidentitäten.