Zehnköpfiger Eisenacher Kulturbeirat ist besetzt

Der Kulturbeirat Eisenach ist neu besetzt: Einstimmig wählte der Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Tourismus (WKT) am Dienstagabend das 10-köpfige Gremium. Vorgeschlagen worden waren die Mitglieder nach einem öffentlichen Aufruf der Verwaltung von Institutionen und Vereinen. Abgestimmt wurde im Block. Die neuen Mitglieder sind: Susanne Hofmann/Landestheater (für den Bereich Musik), Hartmut Sommer (Bildende Kunst), Dr. Bernd Müller-Stückrad (Kirche), Carola Schumacher/Tourismus GmbH (Tourismus), Andrea Walter/Stiftung Schlösser und Gärten (Heimatpflege), Theresa Frey/Theater am Markt (Soziokultur), Grit Jacobs (von und für die Wartburg), Jörg Hansen (Bachhaus) und Jochen Birkenmeier (Lutherhaus). Nachrückerin in der Sparte Bildende Kunst ist Galeristin Lydia Schindler. Zur Ausschussvorsitzenden gewählt wurde Kristin Lemm (Linke) in Abwesenheit.

Lange wurde einmal mehr der Fortschritt am Konzept des Thüringer Museums diskutiert. Die Ausschreibung für den Wettbewerb sei fertig, informierte Sozialdezernent Ingo Wachtmeister (SPD), das nötige Geld vorhanden. Spezielle Büros würden angeschrieben. Das museumspädagogische Konzept sei ebenfalls in Arbeit, ergänzte der Kulturamtsleiter. Mitarbeiter des Museums hätten es selbst entwickelt. Juliane Stückrad hätte sich eine detailliertere Vorstellung gewünscht, etwa zur Zahl der zu zeigenden Gemälde, Texttafeln oder Medienstationen. Schließlich gehe ein Museumskonzept vom Objekt aus. „Es braucht eine Erzählung der Bilder“, so Stückrad. Dezernent Wachtmeister erklärte, dass er kein Bild aus dem Museums-Fundus aufhängen werde, dessen Herkunft nicht zweifelsfrei geklärt ist. Möglichen juristischen Konflikten wolle man von vornherein aus dem Weg gehen. Mehrere Ausschussmitglieder appellierten in Richtung Juliane Stückrad, dass das Museumskonzept nicht permanent auf der Tagesordnung stehen müsse. Es koste viel Zeit. Detailarbeit könne man dem Kulturbeirat überlassen.