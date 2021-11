Zeitgenössische Musik erklingt im Stadtschloss von Eisenach

Der Marstall des Stadtschlosses wird für verschiedene Veranstaltungen genutzt, in dieser Woche für ein Konzert mit zeitgenössischer Musik.

Eisenach. Das Dreieck Quartett spielt im Marstall des Stadtschlosses Eisenach zeitgenössische Musik.

Der Verein Via nova – zeitgenössische Musik in Thüringen und die Stadt Eisenach setzen ihre Zusammenarbeit der thüringenweiten Konzertreihe „Klangnetz Thüringen“ fort. Am Donnerstag, 11. November, ist das Dreieck Quartett um 19 Uhr mit einem Konzert im Marstall des Stadtschlosses Eisenach zu Gast.

Das Quartett, bestehend aus Nikita Geller (Violine), Stefan Zientek (Violine), Louise Denis-Nesprias (Viola) und Daniel Gutiérrez (Violoncello), führt Werke der Komponisten Mario Wiegand, Johannes K. Hildebrandt, Thomas Krüger und Hubert Hoche auf. Zur Veranstaltung sind alle Interessierten und Musikbegeisterten herzlich eingeladen. Zur Konzerteinführung spricht Achim Heidenreich, Kulturamtsleiter der Stadt Eisenach, mit dem Komponisten Johannes K. Hildebrandt vom Vorstand des Deutschen Komponistenverbands.

Die Mitglieder des Dreieck Quartetts engagieren sich seit Jahren für die Aufführung, Beauftragung und Wertschätzung neuer Musik. Gemeinsam widmen sich die Musiker aus Deutschland, Frankreich, Belarus und Ecuador mit großer Leidenschaft dieser kammermusikalischen Gattung. Dabei experimentieren sie mit neuer geräuschhafter Klanglichkeit und Aufführungsformen. Als Ensemble und Solisten sind sie regelmäßig auf wichtigen Konzertpodien und Festivals zu Gast.

Als Konzertreihe mit zeitgenössischer Musik ist das „Klangnetz Thüringen“ ein Gegenpol zu vielen klassischen Konzertprogrammen, in denen es eher um Bewahren und Vergegenwärtigen einer älteren Musiktradition geht. Die Programme bestehen aus Musik, die in der Regel nicht älter als 20 Jahre ist und zu weiten Teilen von in Thüringen aktuell lebenden Komponisten geschrieben wurde.

Aktuell gilt in Eisenach und im Wartburgkreis die Corona-Warnstufe Rot mit Einschränkungen wie beispielsweise der 3G-Regel – geimpft, getestet oder genesen – für öffentliche Veranstaltungen in Innenräumen. Die Veranstalter bitten zudem weitere Schutzbestimmungen zu beachten, die sich täglich ändern können.

Konzert im Stadtschloss am 11. September, 19 Uhr; Eintritt 12 Euro, ermäßigt 8 Euro; Karten an der Abendkasse