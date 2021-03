Die Jahnsport-Halle in Eisenach ist wegen baulicher Mängel gesperrt.

Noch Anfang Februar kündigte Baubürgermeister Uwe Möller (parteilos) an, die seit Ende Juni 2020 gesperrte Jahn-Sporthalle in Eisenach „zeitnah“ wieder für eine Nutzung durch Schulen und Vereine öffnen zu wollen. Nun steht fest, was unter „zeitnah“ zu verstehen ist. Das sind die Gründe dafür.