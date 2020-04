Treffurt. Unbekannte haben aus einer Garage in Treffurt (Wartburgkreis) zwei Oldtimer-Motocross-Motorräder sowie diverse Anbauteile gestohlen. Gesamtwert der Beute: über 10.000 Euro.

Zeugen gesucht: Oldtimer-Motorräder in Treffurt gestohlen

Zwischen Sonntag (12.04.2020, 17 Uhr) und Donnerstag (16.04.2020, 10.35 Uhr) brachen Unbekannte in eine Garage hinter der „alten Zigarrenfabrik“ in der Straße des Friedens in Treffurt ein.

Daraus entwendeten sie laut Angaben der Polizei zwei nicht zugelassene Oldtimer-Motocross-Motorräder sowie diverse Anbauteile im Gesamtwert von über 10.000 Euro. Die Polizei in Eisenach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die gestohlenen Gegenstände können wie folgt beschrieben werden:

Crossmotorrad, Marke Maico MC250, Bj. 1976, Wert ca. 6.000 Euro

Crossmotorrad, Marke Maico, Bj. 1981, Wert ca. 8.000 Euro

Zwei Schaltwellen

Ein Komplettprotektor

Zwei Kupplungsarmaturen

Zwei Handbremsarmaturen

Zwei D.I.D.-Kettensätze

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Eisenach unter der Telefonnummer 03691 - 261124 entgegen.

