Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Zu 100 Prozent arbeitsfähig“ trotz 30 am Coronavirus erkrankter Klinik-Mitarbeiter

„Das Klinikum ist zu 100 Prozent in allen Abteilungen arbeitsfähig“. Es gibt einen Grund, dass Thomas Breidenbach, Geschäftsführer des St-Georg-Klinikums Eisenach, dies auf Anfrage so besonders betont. 30 Mitarbeiter des Krankenhauses – Ärzte, Pflege und Transportdienst – stehen nach Informationen dieser Zeitung derzeit unter Quarantäne.

Sie hatten Kontakt zu einem Patienten, der seit mehreren Tagen im Klinikum behandelt wird. Dieser habe zwar Corona-Symptome gezeigt, alle Tests seien aber zu einem negativen Ergebnis gekommen, so Breidenbach.

„Eben weil er die Symptome zeigte, wurde er über die Tage mehrfach getestet. Aber selbst ein Antikörpertest an der Uni Jena war negativ“. Der Mann sei daher in mehreren Abteilungen untersucht worden und so in Kontakt mit Mitarbeitern gekommen.

Erst als sich der Zustand des Patienten so verschlechtert habe, dass er habe beatmet werden müssen, sei ein neuerlicher Corona-Test positiv ausgefallen. Die betroffenen Mitarbeiter wurden daher vorsichtshalber in Quarantäne geschickt und dürfen erst nach Ablauf und einem negativen Test wieder arbeiten.

Die Zahl der infizierten Menschen liegt laut Gesundheitsamt am 22. April (14.30 Uhr) stabil bei 54 (37 im Kreis, 17 in Eisenach). Die Zahl, derer die als genesen gelten, ist um 16 auf 37 angewachsen.

Intensiv-medizinisch behandelt werden derzeit vier Menschen, davon zwei in Eisenach und zwei in Bad Salzungen. Aktuell stehen 115 Menschen in der Region unter Quarantäne.