Zu Nikolaus ist schon der Einzug geplant

Nach langer Planung ist am Freitag der Spatenstich für die neue Senfkorn-Kindertagesstätte und die Wohngruppe des Johannes-Falk-Heimes auf dem rund 1300 Quadratmeter großen alten Schulgelände in der Schulstraße erfolgt. Die kurze Bauzeit ist beachtlich. Am 6. Dezember dieses Jahres, pünktlich zu Nikolaus, sollen die Kita-Kinder in ihre neuen Räume einziehen können, versicherte Prokuristin Annelie Grube von der Diako Kinder und Jugendhilfe gem. GmbH. Die Diako hat 2017 als Träger den Senfkorn-Kindergarten übernommen. Das Unternehmen wird rund drei Millionen Euro investieren. Bund und Land, letzteres über die Infrastrukturpauschale, steuern rund 650.000 Euro Fördergelder bei.

Das Gebäude für die Wohngruppe wird etwas später fertig, erzählt Grube. Bildungsdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) betont, dass die Zahl der Kita-Plätze auch aufgestockt werde. Ab Einzug können hier 65 Kinder in vier Gruppen im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt betreut werden. „Der Bedarf ist da“, sagt Ortsteilbürgermeisterin Gisela Büchner (CDU) und lächelt. „Allein sechs Babys sind gerade unterwegs“, plaudert sie. „Ich bin unheimlich froh“, gesteht die Ortschefin. Aber trotzdem schwingt ein bisschen Bedauern mit, dass Neuenhof seine einstige Dorfschule nicht hat halten können. Lange hatte man in den zwei Eisenach-Dörfern um den Erhalt der Grundschule gekämpft. Dann kam doch das Aus. Jetzt nun der Neustart, für die Kinder und die künftigen Bewohner der Falk-Wohnstätte ist das weitläufige Grundstück ein Segen. Die Kinder bekommen im Außenbereich viele Spielmöglichkeiten und haben den neuen Kinderspielplatz der Gemeinde direkt vor der Nase. „Als ich hier mal in der Schule lernte und im Winter aus dem Fenster schaute, kamen die Rehe ganz nah heran. Vielleicht habt ihr ja auch mal später das Glück“, sagte Büchner in Richtung einiger Kita-Kinder, die zum Spatenstich musikalisch mit „Wer will fleißige Handwerker seh’n“ die passende Einstimmung gaben.