Zufallsfund weckt Erinnerungen

Nach Weihnachten ist vor Silvester und doch hallen Erlebnisse des Weihnachtsfestes nach. Da ist zum Beispiel die Erkenntnis, dass meine Elterngeneration, vor allem Mütter/Schwiegermütter, enormes vollbrachte, als sie die zig hungrigen Mäuler der Großfamilie samt Kleinkinder unter ihrem Dach zwei Tage bekochte und an der langen Tafel bediente. Die Mammutaufgabe meisterten sie und ließen sie sich kaum anmerken. Die Enkel haben in gleicher Situation meist weniger Kinder, Gäste und Pensum, dafür mehr Platz im Haus – und Stress. Ich zerlege jetzt nicht die Nachgeborenen, sind schließlich unsere Kinder, sondern würdige im Rückblick die Leistung der Garde meiner Eltern. Wenn die älteste Enkelin als heutige Gastgeberin der Familie zum Fest erstmals die noch original verpackte Geflügelschere benutzte, ist das ein Lächeln wert. Vor allem, weil sie ein Weihnachtsgeschenk ihres vor zehn Jahren verstorbenen Großvaters war. Im Karton befand sich zudem die Gutschein-Karte einer Modekette. Gekauft am 4. Dezember 2006 in Eisenach. Das Datum war das einzige, was auf dem Kassenbon noch lesbar war. Nach 13 Jahren dürfte der Gutschein selbst bei viel Esprit verfallen sein. Der Zufallsfund löste Emotionen aus und beflügelt die Erinnerung an liebe Menschen und an Weihnachten wie es früher einmal war.