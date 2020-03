Zugabe aus vielen Zutaten

Seit Aschermittwoch ist alles vorbei. Tatsächlich? Im Wartburgkreis – und das ist einzigartig in Thüringen – treffen sich jedes Jahr nach den tollen Tagen die lokalen Karnevalsvereine zu einem zünftigen Abgesang. Mit Organisation und Ausrichtung der Karneval-Kreiswerkstatt wird stets ein anderer betraut – aktuell und schon zum vierten Male übernahm das am Samstag der Creuzburger Carnevals-Club (CCC). Ort der Begegnung war Creuzburgs Bürgerhaus, der frisch sanierte Klostergarten.

Von insgesamt 25 aktiven Karnevalsvereinen im Kreis gaben sich 17 die Ehre: Gekommen war die Abordnung aus Farnroda, der Surbörner Carneval Club, die Vereinsdamen und -herren aus Schweina, Dippach, Vacha, Seebach und Kloster, der Tanz- und Sportverein Barchfeld, der Talbacher Carnevalclub, der Unkerodaer, der Rumpelshäuser und der Kalkofner, der Bärfelder, der aus Mihla, der Stedtfelder und Wildprechtrodaer, die Meininger Karnevalsgesellschaft und die Truppe aus der Hochburg Wasungen.

23 Mädchen und ein Junge zeigen in der Funkengarde des Creuzburger Carneval-Clubs, was sie draufhaben. Foto: Stefanie Krauß

Im Gepäck hatten alle eine Kostprobe aus dem diesjährigen Karnevalsprogramm, zur Finissage der fünften Jahreszeit freilich nur Highlights. Stolz auf Kreativität und Kunst der eigenen Darbietungen und Neugier auf die der anderen Akteure – im Mix mit Erfahrungsaustausch und humorigen Gesprächen ergab das eine angenehm lockere Atmosphäre.

„Wir zeigen heute Abend unsere Showtanzgruppe The Diamonds mit ihrer Greatest Show“, kündigte Christopher Pexa, Präsident des Karneval-Clubs Kloster „einen wirklichen Leckerbissen“ an. Wie sich später bestätigte, hatte der Kloster-Chef keineswegs zu viel versprochen. Verschieden kostümiert boten die 23 Mädels eine Schau der Extraklasse. „Unser Carnevalsverein existiert seit über 50 Jahren, die Mitgliederzahl steigt ständig“, teilte Pexa mit. „Auch wenn einige nicht mehr im Ort leben – zur Karnevalszeit gibt‘s kein Halten. Der Verein verbindet eben die Menschen, stiftet Heimat. Bad Salzungen zählt vier Karnevalsvereine, mit der Kreiserweiterung nächstes Jahr kommen vier weitere dazu, da kann man mittlerweile von einer wahren Hochburg des Karnevals reden.“

Beim Blick in die Runde strahlte Pexa, kannte er hier doch fast alle. Nein, dieses jährliche Vereinstreffen mochte er nicht missen. Auch dem Landrat des Wartburgkreises, Reinhard Krebs (CDU), war viel daran gelegen. Der Ehrengast lobte dreierlei: Karnevalsvereine schaffen Frohsinn, sie zeigen die erfrischend närrische Kehrseite vom Ernst des Lebens und nicht zuletzt leisten sie mit ihrem ehrenamtlichen Engagement etwas Wertvolles.

Mit einem dreifachen „Creuzburg Helau“ begrüßen die Karnevalisten aus dem gesamten Wartburgkreis ihre Freunde im Saal. Für das Prinzenpaar aus Creuzburg, Johanna Schneider und Marcel Spittel (Mitte), ist es der letzte Auftritt. Foto: Stefanie Krauß

Traditions- und Brauchtumspflege sowie Aktivität in Ehrenämtern betonte auch Joachim Press von der Wartburg-Sparkasse als das Wesentliche der Club- und Vereinstätigkeit. Deren gesamte Arbeit fördert das Geldinstitut in jedem Jahr mit rund 700.000 Euro. „Die Arbeit mit dem Nachwuchs halte ich für besonders wichtig. Mit welchem Eifer, wieviel Begeisterung die Jüngsten dabei sind, überwältigt immer wieder.“

Auch kleinere Unternehmen greifen für ihren Karneval gern in die Tasche. Maik Kram, Inhaber der Bäckerei in Creuzburg, unterstützt den CCC seit Jahren, wiederum Grund zur Freude für den Bürgermeister des Städtchens: „Wir haben hier nicht nur den Karnevalsverein, sondern insgesamt 20 Vereine, in denen sich Bürger sich engagieren“, sagte Ronny Schwanz (CDU) und verwies auf das Gemeinschaftshaus Klostergarten, dessen Außenanlage im Ehrenamt gestaltet wurde. Er sei froh, dass der Carneval-Club Creuzburg, der 45 Jahre besteht, hier wieder ein festes Zuhause habe, nachdem er während der Sanierungsarbeiten am Gebäude in der angrenzenden Schulsporthalle untergebracht war.

Über die fristgerechte Wiederinbesitznahme des Vereinslokals freute sich auch Reiner Lorenz, obwohl dem gastgebenden Präsidenten die Veranstaltung zuvor einige schlaflose Nächte bescherte: „Der Klostergarten bietet 400 Plätze, angemeldet hatten sich aber schon viel mehr, also haben wir hin und her überlegt, wie es mit der Kapazität am besten zu händeln ist. Letztlich aber hat alles funktioniert.“ Als mit der blau kostümierten Funkengarde des CCC das Programm begann, atmete Lorenz wohl erleichtert auf.

Die nächste Werkstatt wird in Dorndorf stattfinden, die darauf folgende in Seebach und für dieses Jahr verabschiedete sich die närrische Zeit mit einem kräftigen „Creuzburg Helau!“