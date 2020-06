Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zur Gottes-Familie gehören

Auch in diesem Sommer wollen trotz des Virus die Menschen unterwegs sein. Sie sehnen sich nach den kleinen und großen Freiheiten des Lebens und wollen Urlaub in den verschiedensten Ländern und Kontinenten unseres schönen Planeten machen. Und mancher möchte dieses Jahr zu seinem traditionellen Urlaubsziel. Die Schönheit der Landschaft, die Freundlichkeit und Gastfreundschaft der Einheimischen, das ansprechende Quartier, die exotische und gute Küche, all das soll den Alltag vergessen lassen.

Die Menschen suchen ein Gefühl von Erholung und Geborgenheit nach diesen stressigen Zeiten. Es zieht uns wie „magisch“ immer wieder dorthin, wo es uns gut geht. Man könnte meinen, wir wären hier ganz besonders auf der Suche nach seinem erfüllten und sinnvollen Leben – nach einem wahren zu Hause. Die Erinnerungen und guten Erfahrungen aus ihrem Urlaub lassen uns Menschen immer wieder davon schwärmen und erzählen, ja, oft wird diese Zeit des Lebens sogar von vielen regelrecht verklärt.

Doch wie verhält es sich mit dem großen Rest unserer Existenz auf dieser Welt? Können wir nur von den Hoch-Zeiten unseres Lebens zehren? Sind sie das einzige Glück, das wir erstreben? Brauchen wir nicht auch gerade in den normalen Tagen des Jahres Geborgenheit, Erfüllung und Sinn? Jesus Christus hat einmal zu den Mensch, die ihm zuhörten, gesagt: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ (Matthäus 11,28)

Durch Jesus haben wir gelernt, dass jeder Tag in unserem Leben ein wertvolles Geschenk aus Gottes Hand ist. Im Vertrauen auf ihn können wir unseren Weg durch die Höhen und Tiefen unseres Daseins gehen. Daraus kann eine Lebenseinstellung erwachsen, die auf Liebe, Glauben und Hoffnung basiert. Christsein ist nicht nur ein Urlaubserlebnis. In der engen und aufrichtigen Verbindung zu Jesus werde ich zu einem Familienmitglied Gottes. Hier spielt meine Herkunft keine Rolle. Mein Kontostand und Vermögen hat keine Bedeutung. Nicht die Äußerlichkeiten dieser Welt sind maßgeblich für meinen Wert als Mensch. Mein glaubendes Herz ist gefragt und mein Bekenntnis zum Gekreuzigten und Auferstandenen. In dieser Gemeinschaft der Gotteskinder finde ich die Dinge wie Freiheit und Zufriedenheit des Herzens, Hoffnung und Zuversicht, die ich brauche und nötig habe, damit mein Leben seinen Sinn erhält.

Rüdiger Stephan ist Pfarrer im Pfarramt Nazza.