Zurück zu den Anfängen

Dirk Bernkopf freut sich, wieder in der Wartburgstadt zu arbeiten.

Guten Tag, liebe Leser. Hin und wieder braucht der Mensch eine Veränderung. Die einen wandern aus, die anderen üben sich in Askese – ich kehre einfach nach Eisenach zurück und verstärke ab sofort die Redaktion dieser Zeitung. Die Ursache dafür war keine Lebenskrise, sondern einfach eine freie Stelle.

Dazu muss ich sagen, ganz fremd ist mir die Wartburgstadt nicht. Ich kehre praktisch zu den Wurzeln meiner journalistischen Tätigkeit bei dieser Zeitung zurück. Im September 2001 begann ich hier als Redakteur und berichtete, damals noch als freier Mitarbeiter, vorrangig über das sportliche Geschehen zwischen der Normannsteinhalle in Treffurt und den Schanzen der Alten Ruhl.

Manches hat sich seit meinem Weggang vor gut zehn Jahren nicht verändert, was durchaus schön sein kann, aber vieles befindet sich auch in einer Umgestaltung. Was nicht immer bei jedem Zeitgenossen auf Zustimmung trifft. Ich freue mich jedenfalls darauf, über Neues, Bewährtes und Diskussionswürdiges im Wartburgkreis zu berichten.

Vielleicht sieht man sich ja schon bald einmal bei einem Termin.