Zurück zu den Eisenacher Wurzeln

Eisenach. Die aus Seebach stammende Schriftstellerin Katrin McLean liest aus ihrem achten Roman im Lebemann in Eisenach.

Die Schriftstellerin Katrin McClean liest am Samstag, 17. September, im Café Lebemann in Eisenach (Marienstraße) aus ihrem neuesten Roman „Aus dem Takt“. Er beschreibt die Überlebenswelt in prekären Jobs aus der Sicht einer Frau um die 30, die einst „für Frieden und Sozialismus“ erzogen wurde.„Ein wichtiges Buch, humorvoll und spannend geschrieben, das die Klischees schwarz-weiß, gut-schlecht, entweder-oder, Ost-West erschwert und dazu anregt, genauer hinzugucken.“ (Rezension auf Amazon)

Heldin Felicitas Glück war 18 als die Mauer fiel und die Gesellschaft, auf die sie gerade noch vorbereitet wurde, vor ihren Augen verschwand. 2002 zieht die Leipzigerin nach Hamburg und schwankt noch immer zwischen Anpassung und Widerstand gegen Verhältnisse, in denen es nur noch um Geld und Erfolg zu gehen scheint.

Katrin McClean wuchs als Katrin Dorn in Seebach auf, studierte Psychologie, lebte als Schriftstellerin in Berlin, Hamburg und Buenos Aires und wohnt seit Dezember vergangenen Jahres wieder in Eisenach. Sie erhielt mehrere Literaturpreise, u.a. den Schiller-Förderpreis. Sie ist zudem Autorin der Abenteuerhörspielserie „Fünf Freunde“ und gibt Kurse für Kreatives Schreiben.

Eintritt 8/6 Euro.