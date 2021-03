Zusätzliches Geld fließt in Digitalisierung der Hochschule Gera-Eisenach

Eisenach. Das soll mit den 200.000 Euro unternommen werden.

Angesichts der Corona-Pandemie stellt Thüringen zusätzliches Geld für mehr Digitalisierung an den Hochschulen bereit. Davon profitiert auch die Duale Hochschule Gera-Eisenach, informiert Matthias Hey, Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag. Weil Studierende derzeit nicht in Präsenz an Hochschulen lernen können, gewinnt die Digitalisierung an Bedeutung.

Die Duale Hochschule Gera-Eisenach erhält aus dem Hilfsprogramm für das laufende Jahr 200.000 Euro. Das Geld dient insbesondere dazu, Vorlesungen und Seminare digital abzuhalten, neue digitale Lehrformaten zu entwickeln, die dafür notwendigen zusätzlichen Lehraufträge zu vergeben und geeignete Lehrbeauftragte zu gewinnen. Mit dem Geld soll zudem die Umsetzung von digitalen Prüfungen sowie weitere Investitionen in die Sicherheitsarchitektur digitaler Lehre unterstützt werden.

Am Standort Eisenach spiegelt sich die Bedeutung der Digitalisierung in der Lehre auch im im neuen Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Digitale Industrie, den neuen Studienschwerpunkt E-Commerce in der Studienrichtung Handelsmanagement sowie die nunmehr eigenständige Studienrichtung Digitalisierungsmanagement wider.