Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zusammenhalt ist gefragt

Über 1000 Coronatote in Italien, erste Tote auch in Deutschland, erster Coronafall in Eisenach. Der Bundesgesundheitsminister empfiehlt, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern zu untersagen. Mehrere Bundesländer setzen dies um, darunter Thüringen. In unserer Region wird die Grenze auf 100 herunter gesetzt.

Wissen Sie wie man das nennt? Verantwortung übernehmen. Da geht es nicht um Hysterie, sondern um den Schutz anderer Menschen. Da zeigt sich wie richtig es war, dass in Eisenach mit der Absage nicht gewartet wurde bis es andere entscheiden. Die Stadt übernahm früh Verantwortung, um die Menschen zu schützen und die finanziellen Verluste für die Zunft nicht weiter ausufern zu lassen. In der Folge sagte die Zunft die Kommersabende ab, das Gesundheitsamt den Rummel. Mit Recht. Vielleicht schämt sich ja jetzt mancher für seine beleidigenden Posts oder verqueren Online-Petitionen aus der Vorwoche. Auch der ThSV ist betroffen, die nächsten 2.-Liga-Handball-Heimspiele fallen aus. Doch statt das eigene Schicksal zu bejammern, fordert der Präsident Shpetim Alaj dazu auf, die noch härter betroffene Sommergewinns-Zunft zu unterstützen. Alaj hat verstanden, dass wir uns jetzt nicht gegenseitig beschimpfen, sondern zusammenhalten müssen. Das nennt sich Sportsgeist. Danke dafür. Kommen Sie gesund über das Wochenende.