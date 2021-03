Zusammenhalt zeigt Wirkung

Spätestens als sich der erste Verband nach einem ganzen Corona-Jahr kompletter Funkstille mit einem offenen Brief zu Wort meldete, um Forderungen zu stellen, war klar, der Wahlkampf hat begonnen.

Denn auch im kommunalpolitischen Raum wird der Umgangston schärfer. Wer hört, was gestandene Kreistagsmitglieder an Unverschämtheiten über demokratische Entscheidungen des Eisenacher Stadtrates von sich geben und im Gegenzug auch sonderbare Debatten von Mitgliedern eben jenes Eisenacher Rates mitbekommt, kann nur den Kopf schütteln.

Klar: Im Wahlkampf gehört nicht nur Degen, sondern auch mal der Säbel zum politischen Handwerkszeug, das macht ja auch manchmal Spaß, tut sogar manchmal Not.

In einer Zeit, in der es aber keine Chance gibt, dem Wähler gegenüber im Gespräch am Infostand oder in einer Rede bei einer Versammlung auch inhaltlich seine Ideen mal entwickeln zu können, ist die Holzhammer-Methode ist die Falsche. Der Ton macht die Musik.

Zumal ja gerade Zusammenhalt gefragt ist, wir mit Zusammenhalt mehr erreichen. Schönes Beispiel ist die Bürgerteststelle am Busbahnhof. Da hat mal was ganz schnell und unbürokratisch geklappt, weil alle geholfen haben. Schön zu erleben in diesen Zeiten.