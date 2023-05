Zusatzbusse an Himmelfahrt im Wartburgkreis

Wartburgkreis. Zusätzliche Fahrten auf drei Linien in der Wartburgregion.

Auch in diesem Jahr bietet die Verkehrsgemeinschaft Wartburgregion an Himmelfahrt zusätzliche Busfahrten auf den Linien 142, 190 und 196 an.

Die Linie 142 verkehrt 8.52 Uhr ab Wutha-Farnroda, Bahnhof, über Seebach, Ruhla, Wallfahrt/Rennsteig, Brotterode und endet 10.01 Uhr am Kleinen Inselsberg. Die Linie 190 startet 8.28 Uhr ab Eisenach (ZOB) über Hohe Sonne, Gumpelstadt und endet 9.16 Uhr in Bad Liebenstein. Von dort ist ein Anschluss über Barchfeld nach Bad Salzungen möglich sowie mit Umstieg auf die Linie 196 die Weiterfahrt nach Brotterode. Fahrpläne und weitere Informationen finden Sie unter www.vg-wartburgregion.de.