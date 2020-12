Zuschuss für Eisenacher Tourismus GmbH umstritten

Der Tourismus ist für die Stadt Eisenach aus wirtschaftlicher Sicht immens wichtig, betont die SPD im Stadtrat. Auch deshalb will sie die Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT) nicht nur finanziell, sondern langfristig auch strukturell optimal aufgestellt wissen. Manifestiert hat die Fraktion das durch einen Ergänzungsauftrag an die Stadtverwaltung, der in der Sitzung am Dienstag eine komfortable Mehrheit erhielt.

Tourismus-Konzept bis Mitte 3021 vorlegen Die Verwaltung wird damit beauftragt, bis Juni 2021 ein Tourismus-Konzept vorzulegen, das aufzeigt, wie die Struktur der EWT künftig aussehen solle. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) hält ein Konzept zwar auch für notwendig, will dies aber mit der künftig gemeinsamen Wirtschaftsförderung einer im Wartburgkreis aufgehenden Stadt Eisenach verknüpfen. Und dafür brauche es noch Zeit. Der Stadtrat zeigte sich gespalten. Die Beschlussvorlage der Verwaltung zum Zuschuss an die EWT von knapp 432.600 Euro – 300.000 Euro Ausgleich des Fehlbetrages und 132.600 Euro Zuzahlung in die Rücklage – einschließlich der SPD-Ergänzung erhielt mit 13:12 Stimmen eine denkbar knappe Mehrheit. Vor allem die CDU sieht in dieser Finanzierung etwas aus dem Ruder laufen. Die CDU hatte für einen Zuschuss von nur 100.000 Euro wie 2019 plädiert. Aus Sicht der Union müsse der Tourismus aus der Tourismusabgabe finanziert werden. Die ist unter jetzigem Maßstab dafür allerdings längst nicht auskömmlich. Wer Einnahmen aus dem Tourismus generieren wolle, hält nicht nur die SPD entgegen, müsse auch in den Bereich investieren. EWT-Leiterin Carola Schumacher hatte im Vorfeld mehrfach betont, dass die Gesellschaft in der jetzigen personellen Ausstattung ein entsprechendes Tourismus-Konzept nicht erstellen könne, sondern es dafür externer Dienstleitung bedürfe. Die EWT könne ihre Kernaufgaben leisten, aber nicht mehr.