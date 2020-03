Zweckverband für Leitstelle

Die Frage nach dem Standort bleibt noch offen. Klar ist aber, dass auch der Wartburgkreis für die Bildung eines Zweckverbandes zum Betrieb einer „Zentralen Leitstelle Westthüringen votiert. Der Kreistag stimmte dem Vorhaben einmütig zu.

Künftig, so der Plan, soll es eine gemeinsame Rettungsleitstelle für Wartburgkreis mit Stadt Eisenach, Landkreis Gotha und Ilm-Kreis geben. Die ohnehin anspruchsvolle Technik für eine solche Rettungsleitstelle müsse zusätzlich auch in den Bereichen IT, IT-Sicherheit und Datenschutz immer höheren Anforderungen entsprechen. Das macht die Sache teuer.

Daher will man auch auf Betreiben des Landes Leitstellen bündeln. Sitz des Zweckverbandes für Westthüringen soll Gotha sein. Damit, so Landrat Reinhard Krebs (CDU) auf Anfrage von SPD-Mann Maik Klotzbach, sei aber keine Vorentscheidung in der Frage des künftigen Standortes der Leitstelle verbunden. Sobald die Standort klar ist, werde auch der Verband seinen Sitz dorthin verlagern. Krebs: „Klar ist aber, dass wir eine Vorliebe für unseren jetzigen Standort Eisenach haben.“