Zwei 21-jährige Gesellen aus Neukirchen glänzen in der Ausbildung

Neukirchen Elektroniker Lucas Felsberg ist Sieger im Kammerbezirk, Aaron Filler sogar bester Geselle seiner Zunft auf Landesebene

Mit Lucas Felsberg und Aaron Filler wurden gleich zwei Handwerker aus Neukirchen von der Handwerkskammer Südthüringen ausgezeichnet. Die beiden Gesellen gehören zu den Besten ihrer jeweiligen Zunft. Die Handwerkskammer ehrte sie unlängst in Suhl. Die Party danach stieg im heimischen Bürgerhaus.. Für Maik Felsberg, Geschäftsführer von Reifenservice Hofmann in Wutha-Farnroda und Elektrotechniker Morris Gernandt stand außer Frage, dass ein solches Engagement fürs Handwerk auch abseits offizieller Verleihungen gewürdigt werden muss.

3. Platz im Messe-Landesausscheid

Aaron Filler absolvierte von August 2019 bis Januar 2023 seine Lehre zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik beim ortsansässigen Unternehmen Elektrotechnik Gernandt. Seine herausragenden Leistungen und Prüfungsergebnisse machten ihn zum Kammerbezirkssieger. Außerdem belegte er bei einem Wettkampf auf der Fachmesse für Elektro-, Gebäude- und Lichttechnik in Leipzig den 3. Platz im Landesausscheid.

Als nächstes steht für den ehrgeizigen 21-jährigen die Meisterschule an. Diesen Weg beschreitet er im Frühjahr teilweise gemeinsam mit Lucas Felsberg, dem zweiten ausgezeichneten Handwerker aus Neukirchen. Der frisch ausgebildete Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik wurde als Landessieger geehrt und ist damit der Beste seines Jahrgangs in Thüringen.

Ausgebildet wurde der 21-jährige im Unternehmen Reifenservice Hofmann am Standort Wutha-Farnroda. Nach Erhalt seines Gesellenbriefs begann Lucas Felsberg die Ausbildung zum Meister. Den ersten Teil davon schloss er bereits ab. Sein Ziel: Er will in die väterlichen Fußstapfen treten. Nach dem Abitur orientierte er sich in verschiedene Richtungen, entschied sich dann aber für den Familienbetrieb.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Um die Erfolge ihrer Gesellen gebührend zu feiern, organisierten die Ausbildungsbetriebe Elektrotechnik Gernandt und Reifenservice Hofmann nach der Übergabe der Auszeichnungen eine Überraschungsparty im Kreise von Kollegen, Familie und Freunden. Ganz im Sinne der Dorfgemeinschaft stellte die Interessensgemeinschaft Kulturhaus Neukirchen hierfür die Kneipe des kürzlich wieder eröffneten Veranstaltungsortes zur Verfügung.