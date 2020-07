Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei aktive Infektionen in Eisenach

Nach mehreren Tagen Ruhe gibt es wieder einen Anstieg der Corona-Fälle, die das zuständige Gesundheitsamt in Bad Salzungen für die Wartburgregion meldet. Im Vergleich zum Freitagmittag stieg die Zahl der Gesamtinfektionen in Stadt und Wartburgkreis mit Stand Montag (27. Juli, 14 Uhr) um drei auf nun 127 an. 95 Infektionen werden dabei im Wartburgkreis vermeldet, 32 in der Stadt Eisenach. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

