Zwei aktive Infektionen in Eisenach

Das Gesundheitsamt hat am Freitag zwei aktive Infektionen für die Stadt Eisenach gemeldet. Die Zahl im Wartburgkreis lag am Freitag unverändert im Vergleich zum Vortag bei sieben. Fälle sind hier in Ruhla, Gerstungen, Krauthausen und Werra-Suhl-Tal bekannt. Die Zahl der Gesamtinfektionen in der Wartburgregion seit Ausbruch der Corona-Pandemie liegt bei 149, in Eisenach bei 37. 133 Personen gelten inzwischen als genesen. Derzeit findet sich kein Erkrankter in intensiv-medizinischer Betreuung, teilte die Behörde mit. Mit Blick auf steigende Zahlen durch Reiserückkehrer hat erst am Donnerstag Landrat Reinhard Krebs (CDU) noch einmal die Bürger aufgerufen, Hygieneschutzregeln und Vorgaben zu beachten. Es brauche die Disziplin aller, so Krebs.