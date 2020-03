Für die Pflege- und Fällarbeiten am Rand des Eisenacher Stadtparks wurde ein Hubsteiger eingesetzt.

Zwei Bäume in der Mitzenheimstraße gefällt

Zwei Bäume in der Mitzenheimstraße gefällt

Baumpflegearbeiten machen sich in der Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße (früher Stadtparkstraße) erforderlich. Zur Verkehrssicherung beauftragte die Stadt Eisenach ein Forstdienstleistungsunternehmen aus Südthüringen mit der Fällung zweier stattlicher Bäume, die wegen Schäden am Stamm umzustürzen drohten. Mit dem Hubsteiger wurden die Kandidaten Stück für Stück abgetragen. An anderen Laubbäumen entlang dieser Straße mussten die Baumpfleger teils auch stärkere Äste zurückschneiden.