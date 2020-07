Die Polizei ist am Samstag in Eisenach vor Ort.

Zwei Demonstrationen am Samstag in der Eisenacher Innenstadt

Die Polizei wird am Sonnabend in Eisenach zwei Kundgebungen in der Innenstadt begleiten. Insgesamt rechnen die Beamten von 13.30 bis 17 Uhr mit rund 300 Teilnehmern. Neben einer rechtsextremen Demonstration, angemeldet von NPD-Stadtrat Patrick Wieschke, wird es eine weitere Kundgebung der Antifaschistischen Linken geben, teilten Polizei und Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Anmelder ist Linke-Stadtrat Philipp Pommer. Laut Behörden finden noch Kooperationsgespräche statt.

