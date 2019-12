Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Kinder bei Auffahrunfall im Wartburgkreis verletzt

Am Samstag befuhr eine 33-jährige Frau aus Neuwied mit ihrem Ford die Eisenacher Straße in Wutha-Farnroda. Sie kam aus Richtung Eisenach und wollte in Richtung Gotha fahren, als sie verkehrsbedingt auf der Strecke halten musste.

Der folgende 89-jährige Fahrer eines VW erkannte laut Polizei die Situation zu spät und fuhr auf das stehenden Auto auf. Die beiden 9 und 12-jährigen Kinder auf der Rücksitzbank des Ford wurden durch den Aufprall leicht verletzt und wurden medizinisch versorgt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

