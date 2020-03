Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Millionen Besucher im Schaubergwerk - Merkers wegen Corona geschlossen

Das Erlebnisbergwerk Merkers im Wartburgkreis hat die Marke von zwei Millionen Besuchern geknackt. Der zweimillionste Gast fuhr am Freitag in das ehemalige Kalibergwerk ein, wie der Düngemittelhersteller K+S am Freitag mitteilte. Der Kasseler Konzern mit 4500 Beschäftigten im hessisch-thüringischen Kalirevier betreibt das Bergwerk, das 1991 eröffnet wurde. Von Montag an soll es zum Schutz von Mitarbeitern und Besuchern vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus bis auf Weiteres geschlossen bleiben, wie K+S mitteilte.

In Merkers wurde bis zum Ende der DDR Kalisalz gefördert. Heute ist eine Salzkristallgrotte in 800 Metern Tiefe wichtigste geologische Attraktion. Die 18 Millionen Jahre alte Grotte zählt laut Konzern zu den bedeutendsten geologischen Gebilden in Deutschland neben den Kreidefelsen von Rügen, der Fossilienfundstätte Grube Messel (Hessen) und der Insel Helgoland. Bekannt ist das Schaubergwerk auch für den historischen Goldraum, in dem 1945 der Goldschatz der Reichsbank und von den Nazis geraubte wertvolle Kunstgüter aus Berliner Museen eingelagert waren.

Viele Besucher zieht es neben Grubenfahrten zu Konzerten oder Sportveranstaltungen in die Tiefe, wo sich Brautpaare auch das Jawort geben können. Dem Konzern zufolge haben Gäste aus aller Welt das Bergwerk besichtigt. Die Mehrzahl komme aus dem Dreiländereck Hessen, Thüringen und Bayern. Bislang ältester Besucher sei ein 98-jähriger ehemaliger Kohlekumpel aus dem Ruhrgebiet gewesen.