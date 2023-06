In Eisenach kam es am Montagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrrädern, bei dem ein Beteiligter verletzt wurde. (Symbolbild)

Zwei Radfahrer kollidieren in Eisenach miteinander

Eisenach. Am Montagmorgen kollidierten zwei Radfahrer in Eisenach. Ein 62-Jähriger musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

An der Kreuzung Wilhelm-Pieck-Straße und Ernst-Thälmann-Straße ereignete sich am Montagmorgen ein Unfall zwischen zwei Radfahrern.

Ein 37-jähriger Fahrradfahrer fuhr aus der Wilhelm-Pieck-Straße kommend in die Ernst-Thälmann-Straße. Laut Polizeiangaben, kam es dabei zur Kollision mit einem sich bereits auf der Ernst-Thälmann-Straße befindlichen 62-jährigen Fahrradfahrer.

Durch den Zusammenstoß wurde der 62 Jahre alte Mann verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

