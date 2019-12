Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Räuber und der Nikolaus

Zwei Räuber, die in den dichten Wäldern des Hainichs hausen und in den umliegenden Orten allerlei Probleme machen, spielen am Nikolaustag in Lauterbach eine wichtige Rolle. In der St.-Nikolaus-Kirche findet am Freitag, 6. Dezember, 17 Uhr, eine Nikolausandacht statt, informiert Pfarrer Georg-Martin Hoffmann. Anschließend gebe es für die Kinder des Dorfes einen Laternenumzug. Bei der Freiwilligen Feuerwehr treffen sich später die Umzugsteilnehmer und verbringen den Abend bei Essen und Getränken.

Während der Andacht werden Kinder als sieben Hainich-Zwerge den Bischof Nikolaus im Streit mit den Räubern unterstützen.