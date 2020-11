Überall begegnen einem in diesen Tagen solche Warnschilder.

Eisenach. In einer Grundschule in Eisenach ist ein Schüler nachweislich infiziert. In einem Gymnasium liegen Verdachtsfälle vor.

Zwei Schulen in Wartburgregion von Corona betroffen

Ein Schüler der Eisenacher Jakobschule hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das wurde am Donnerstag bekannt. Vorsorglich wurden 22 Kinder und drei Pädagogen einer vierten Klasse in Quarantäne geschickt, teilte am Abend die Leiterin des Gesundheitsamtes, Helena Maier, mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.