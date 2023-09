Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß von Auto und Motorrad im Wartburgkreis

Wartburgkreis. Bei einem Unfall im Wartburgkreis sind ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin schwer verletzt worden, Der Mann musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Auf der Straße zwischen Etterwinden und Waldfisch (Wartburgkreis) sind am Sonntagnachmittag zwei Pesronen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 54 Jahre alter Motorradfahrer auf der Fahrt nach Waldfisch trotz durchgezogener Mittellinie zum Überholen angesetzt. Der vor ihm fahrende Opel blinkte jedoch in diesem Moment und bog nach links in Richtung Kissel ab.

Es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge, wodurch das Motorrad im Straßengraben landete. Der 54-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen. Seine ebenfalls schwer verletzte Mitfahrerin kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

