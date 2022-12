Zwei Straßen bleiben in Eisenach gesperrt

Eisenach. Autofahrer sollten Behinderungen wegen Bauarbeiten einplanen.

Noch voraussichtlich bis zum 16. Dezember ist in Eisenach die Stedtfelder Straße auf Höhe der Hausnummer 136 voll gesperrt. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor. Hier wird nach einer Havarie eine Versorgungsleitung repariert.

Auch in der Straße Am Petersberg besteht bis zum 14. Dezember noch eine Vollsperrung für den Fahrzeugverkehr. Auf Höhe der Hausnummer 65 muss eine Havarie an einer Trinkwasserversorgungsleitung beseitigt werden.