Zwei Straßen in Eisenach demnächst gesperrt

Auf der Landstraße zwischen Stregda und Hötzelsroda (L 1021) wird ab Montag, 27. Juli, die Fahrbahn saniert. Deshalb wird diese Straße voraussichtlich bis zum 30. September voll gesperrt sein, teilt die Stadtverwaltung Eisenach mit. Der Verkehr wird über die Stadtautobahn (B 19) und die Dürrerhöfer Allee umgeleitet. Aus Richtung Stregda ist das Gewerbegebiet an der Ringstraße für Pkw weiter erreichbar; auch die Zufahrt zur Ortslage Landstreit wird gewährleistet.

Wegen der Sperrung kommt es zu Änderungen im Busverkehr. Ab Montag wird die Stadtverkehrslinie 15 (ZOB – Westbahnhof – Eisenach Nord – Stregda – Bosch – Hötzelsroda) nicht über Stregda verkehren. Die Umleitung der Linie 15 führt über die B19 („alte Autobahn“) und Ziegelfeld. Die Fahrgäste werden gebeten, aus Stregda die Regionalbuslinien 160, 161, 170, 173 und 174 zu nutzen.

Am 28. Juli wird auch die Spickenstraße in Eisenach wegen Bauarbeiten voll gesperrt, bis zum 21. August. In dieser Zeit wird eine Leitung für den Hochwasserschutz umverlegt. Die Busse werden über Adam-Opel-Straße, Kleine Rennbahn, umgeleitet.