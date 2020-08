Gospenroda. Bei einem Brand in Gospenroda wurden zwei Personen verletzt, als sie versuchten, das Feuer selbst zu löschen.

Zwei Verletzte bei Brand in Gospenroda

Bei einem Brand in Gospenroda im Wartburgkreis wurden in der Nacht zum Sonntag zwei Personen verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, habe ein 26-Jähriger gegen 3 Uhr Brandgeruch aus dem Keller seines Wohnhauses bemerkt.

Offenbar war dort eine Matratze in Brand geraten. Beim Versuch, den Brand selbst zu löschen, erlitten der Kellerinhaber sowie seine 26-jährige Begleiterin eine Rauschgasvergiftung. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache würden laut Polizei noch andauern.