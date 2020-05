Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Viola d’amore erklingen zur Freude der Zuhörer

Nach Poesie und Rap wird es wieder klassisch bei den „Eisenacher Wohnzimmer Konzerten“, einer Aktion dieser Zeitung zur Unterstützung lokaler Musiker. Am Montag, 4. Mai, wird das nächste Video auf unserer Playlist, die über die Internetseiten der Zeitung zu erreichen ist, freigegeben. Die Resonanz bei den Musikern, egal welchen Genres, ist großartig.

Mit Simona und Gheorghe Balan präsentiert nun das Duo Aliquot das Duetto in D-Dur für zwei Viola d’amore von Anton Huberty (1722-1791). Simona Balan nahm schon in frühen Jahren Unterricht im Fach Geige an einem Musiklyzeum in Rumäniens Hauptstadt Bukarest. Später studierte sie an der Hochschule für Musik „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig. Von 1978 bis 2017 war sie Mitglied der Landeskapelle Eisenach. Seit 2008 beschäftigt auch sie sich mit der Kunst des Viola d’amore-Spiels. Gheorghe Balan erhielt seine Ausbildung im Fach Viola an der Musikschule Botosani (Rumänien) und setzte sie an der Spezialmusikschule in Konstanza fort. Nach Engagements an der Staatsphilharmonie Botosani und dem Lyrische Theater in Konstanza spielte er bis 2017 als Solo-Bratschist der Landeskapelle Eisenach. Im Jahr 2006 begann er mit dem Spiel der Viola d’amore. Heute ist er Mitglied der Viola d’amore Society.

Wer auch an der Aktion der „Eisenacher Wohnzimmer Konzerte“ teilnehmen möchte, sendet eine E-Mail an: p.rossbach@tlz.de und bekommt dann alle Informationen, wie es funktioniert.

Hören kann man die Wohnzimmer-Konzerte im Internet auf der Homepage dieser Zeitung.