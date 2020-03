Zwei Wohnblöcke werden modernisiert statt abgerissen

Das Fördergeld für den ursprünglich geplanten Abriss der beiden Wohnblocks mit mehr als 70 Kleinwohnungen an der Ernst-Thälmann-Straße (93-109) hat die Allgemeine Wohnungsbaugesellschaft (AWG) als Eigentümerin zurück bezahlt. Die Wohnblocks neben dem Netto-Markt werden nicht mehr abgerissen, sondern barrierefrei umgebaut, sagt AWG-Vorstand Ines Hartung. Zu dieser Umkehr sei die AWG nach Vorschlägen von Architekten gekommen. Im Haus wird es nun einen Fahrstuhl geben. Zudem werden die Gebäude um eine Etage aufgestockt.

Wohnungen von 45 bis 70 Quadratmeter sind sehr gefragt

Gerade begann die Entkernung. Über etwa 18 Monate werden sich die Bauarbeiten erstrecken. Die ursprünglichen Abrisspläne der AWG hatten unter anderem bei Stadtratsmitgliedern Unverständnis ausgelöst, wo gerade Wohnungen in dieser Größe (45 bis 70 Quadratmeter) gefragt seien. Finanziert wird das Millionen-Projekt ohne Fördergeld vom Land, sondern über spezielle Darlehn der Kreditanstalt für Wiederaufbau, etwa für energetische Verbesserungen. Sozialwohnungen mit limitiertem Mietpreis werden es nicht. Obwohl die AWG das Projekt in einer ihrer Mieterzeitschriften im Vorjahr ausführlich vorgestellt hatte, gab es zum Baustart Gemurmel und Kritiken vor Ort. Im von älteren Menschen geprägten Wohnviertel gab es vor allem Aufregung wegen der zahlreichen gefällten Bäume, Buchen und Linden. Das seien doch Schatten- und Sauerstoffspender, hieß es von den Zaungästen.

„Alles, was wir hier tun, wurde von den entsprechenden Behörden der Stadt Eisenach genehmigt“, betont Ines Hartung. Bäume werden zum einen gefällt, um die nötige Baufreiheit etwa für den großen Kran zu schaffen und zum anderen, weil im Hinterland der Blöcke, zu den Garagen hin, 44 überdachte Stellplätze entstehen werden. Der kleine Hang auf dem Grundstück macht es möglich, dass das Dach der Stellplätze mit der Rasenkante abschließt und von den Wohnblocks aus nur die Dachlandschaft zu sehen ist, erklären die Planer aus Südthüringen.

Seitdem die Baustelle in Betrieb genommen und das Areal komplett eingezäunt wurde, herrscht vor Ort reger Publikumsverkehr der Nachbarn. Immer wieder erfahren die Planer Protest und Argwohn, ob hier alles mit rechten Dingen zugehe und ob das Not tut. „Ja, tut es“, schwört der AWG-Vorstand. Dass größere Bäume gefällt werden müssen sei immer bedauerlich. Dafür müsse und werde der Bauträger aber auch den beauflagten Ausgleich schaffen. So viel ist aber klar: Das Quartier wird durch das Bauprojekt etwas an Grünfläche einbüßen.

Planer kann sich ironischen Unterton nicht verkneifen

Die an der Baustelle tätigen Planer um Mike Oppel haben in den ersten Tagen reichliche Erfahrungen mit Kritik machen müssen. Oppel wundert es, dass Nachbarn nicht schon Beamte der gegenüber der Straße gelegenen Polizeiinspektion eingeschaltet haben. Keine Baustelle wäre so leicht zu überwachen wie diese, meinte er ironisch. Das Suhler Unternehmen Hollandt Bau realisiert das Umbauprojekt. Geplant ist auch der Bau eines Bewohnertreffs auf einem freien Nachbargrundstück direkt an der Kaufhalle. Dafür müssen sich die Menschen des Wohnquartiers aber noch etwas gedulden, sagt AWG-Vorstand Ines Hartung.