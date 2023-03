Zweimal Bürgerdialog zur Stromtrasse Südlink – in Gerstungen und Marksuhl

Wartburgkreis. Südlink hat in Thüringen viele Proteste hervorgerufen. Vertreter des Projektes stellen sich am 28. und 29. März in Gerstungen und Marksuhl öffentlich den Fragen von Bürgern.

Zu zwei Bürgerveranstaltungen laden die Ausführungsfirmen für den Bau der umstrittenen Gleichstromtrasse Südlink am Dienstag und Mittwoch ein. Im „Rautenkranz“ in Gerstungen am 28. März und tags darauf im „Grünen Baum“ in Marksuhl werden Vertreter von Tennet und Transnet BW jeweils zwischen 16 und 21 Uhr Rede und Antwort zu dem Großprojekt stehen, das auch die Region Westthüringen berührt. Experten verschiedener Themen werden vor Ort sein.

Der Trassenverlauf ist auch im Wartburgkreis festgelegt. Bis Ende Mai wollen die für den Bau der insgesamt 700 Kilometer langen Gleichstromleitung verantwortlichen Firmen für den Planfeststellungsbeschluss mit den etwa 4000 Thüringer Grundstückseigentümern alles unter Dach und Fach haben.