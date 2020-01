Zweites Satirefest am Bad Liebensteiner Comödienhaus

Am Comödienhaus findet an diesem Sonnabend die erste Veranstaltung der neuen Spielzeit statt. Den Auftakt mach die Büchner-Bühne Riedstadt mit der Ganovenoperette „Die Bettleroper“. Die zweite Veranstaltung „Gerd Dudenhöffer spielt Heinz Becker“ am 8. Februar sei bereits ausverkauft, teilt Intendant Christian Storch mit.

Er hat noch einmal Bilanz der letzten Spielzeit gezogen. Man habe 2019 die Auslastung mit 64 Prozent abermals steigern können, teilte Storch mit. Insgesamt hätten 27 Veranstaltungen stattgefunden, fünf weniger als im Jahr 2018. Dies sei dem Umstand geschuldet gewesen, dass vier Veranstaltungen aus Krankheitsgründen abgesagt werden mussten.

Insgesamt konnten vergangenes Jahr knapp 5500 Besucher begrüßt werden. Storch hofft, die Auslastungszahlen in diesem Jahr noch steigern zu können. Publikumsrenner der letzten Spielzeit seien die Gastspiele von Helmut Schleich, der Herkuleskeule Dresden, der Pfeffermühle Leipzig sowie von Gaby Albrecht gewesen. Alle diese Termine waren ausverkauft. Etwas weniger gut liefen die Schauspielproduktionen. „Es ist aber wichtig, auf einer Theaterbühne aus der Goethezeit – das Comödienhaus wurde im Jahr 1800 eröffnet – nicht nur Kabarett zu zeigen, sondern auch Theater“, so der Intendant. Kabarett bildet aber auch diesmal wieder den Schwerpunkt. Zum zweiten Mal nach der Premiere im letzten Jahr wird es wieder ein Satirefest geben, kündigte Christian Storch an.

Im aktuellen Jahr ist neben dem Auftritt von Dudenhöffer der Abend am 16. April mit Uwe Steimle ausverkauft. „Auch für Ronny Weiland, die Komödie „Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken“ sowie für die Berliner Distel zum Satirefest gibt es nur noch wenige Karten“, sagt Storch. Im zweiten Halbjahr seien vor allem Ben Becker, die Academixer und Sissi Perlinger gefragt. Auch das Stück „Luthers Entführung“ steht im September auf dem Spielplan. Ebenso kommt der Kabarettist Lothar Bölck, bekannt aus der MDR-Sendung „Kanzleramt Pforte D.



Der neue Spielplan ist zu finden unter www.bad-liebenstein.de/ticketshop. Karten gibt es in der Tourist-Information Bad Liebenstein, unter Telefon 036961/69320.