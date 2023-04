Zwischen Aufklärung und frivolen Fantasien im Theater am Markt Eisenach

Fast jeder hat in seinem Leben schon einmal Kontakt mit einem Porno gehabt: Barbara Otto, Clara Wilke und Marina Weiß (von links) blättern in Pornoheftchen, während Marlen Schuldes als Moderatorin die Quizkandidatinnen filmt.

Eisenach. Der Generationenklub des Eisenacher Theaters am Markt nimmt sich in „Porn, Porn, Porn“ eines heiklen Themas an.

„Porn, Porn, Porn“. Googeln Sie das lieber nicht, Informationen zu dem neuesten Stück des Eisenacher Theaters am Markt (TAM) finden Sie unter den Millionen von Offerten eher nicht. Die gleichnamige Theaterproduktion ist ein Ensemble-Projekt, in der sich die sechs Bürgerschauspielerinnen eines heiklen Themas annehmen. Am Freitag, 19.30 Uhr hat das Stück Premiere auf der Kleinkunstbühne in der Katharinenschule.

Der Grat zwischen Kunst und Pornografie ist mitunter schmal, weis Kandidatin Katharina Matz-Franke. Foto: Dirk Bernkopf

Die kühne These der Theatermacher um die Regisseure Denise Zilsdorf und Vincent Kresse lautet: „Pornografie betrifft uns Alle. Ob wir wollen oder nicht. – Mindestens ein Viertel aller Deutschen schauen regelmäßig Pornos.“ Deshalb sei es auch wichtig, darüber zu reden und sich auszutauschen. Mädchen und Jungen im durchschnittlichen Alter von elf Jahren gelten mittlerweile als Erstkonsumenten.

Tiefe Einblicke undinteressante Fakten

Eines vorweg: Ausziehen wird sich auf der Bühne niemand. Dennoch erlangen die Zuschauer tiefe Einblicke in das Tabu-Thema. Spielerisch, in Form eines Quiz werden Fragen rund um die Pornografie gestellt und auch beantwortet. Fünf der Laienschauspielerinnen – zwischen 16 und 72 Jahren – treten als Quizkandidatinnen gegeneinander an. Moderiert wird das Stück von Marlene Schuldes im Glitzeranzug. Die Zuschauer werden von Anfang an eingebunden, können mit abstimmen (Smartphone nicht vergessen) und sich als Experten beweisen, denn „Pornos schauen alle“.

Die Spielrunden sind unterhaltsam, vermitteln Wissen, klären auf. In Runde eins „Porno oder Kunst“ wird die Historie der Pornografie angeschnitten und die Zuschauer erfahren, dass das Thema schon unsere Vorfahren begeisterte und wie der Bundesgerichtshof Pornografie definiert.

Statuen und Zeichnungen mit riesigen Brüsten und übergroßen Phallussymbolen gab es schon vor Tausenden von Jahren. Am Ende jeder Runde bekommen die Kandidatinnen für ihre Antworten rosa Bällchen als Spielpunkte verteilt.

„Pitch deinen Porno“: Andrea Volkenands Fantasie geht mit Johann Wolfgang von G-Punkt auf Reisen. Foto: Dirk Bernkopf

Zwischendurch wechseln sie ihre Rollen und zitieren Aussagen von wahren Experten. So kommen Pornodarstellerin Jasko, Kameramann und Regisseur Paul, Pornoproduzentin Kira, Jugendschutzmitarbeiterin Yasmina oder der Sexualwissenschaftler Heinz-Jürgen Voss zu Wort. „Wir haben sechs Monate recherchiert und mit den Experten gesprochen“, erklärt Regisseur Vincent Kresse. Denise Zilsdorf bekräftigt die Echtheit der Zitate. „Die Aussagen der Pornokonsumenten stammen mitunter von den Darstellerinnen, von Bekannten oder Freunden.“ Pikant und unterhaltsam wird es in den Runden „Pitch deinen Porno“ und „Wer kommt am schönsten“. Ob beim gefühlvollen Messerpolieren, dem Spiel mit einem kleinen Kästchen oder der lustvolle Biss in das Rosinenbrötchen – der Höhepunkt wird immer erreicht. Seit September wird das Stück geprobt und jede Aufführung ist individuell. Es gewinnt nicht immer die gleiche Kandidatin – zu unterschiedlich sind die Ergebnisse der Spielrunden. Wenn am Freitag zur Premiere erstmals Publikum anwesend sein wird, kann das Stück wieder einen anderen Verlauf nehmen. Eines ist aber laut Veranstalter gewiss: Es wird informativ, glamourös und überraschend.

„Wer kommt am schönsten“: Für Barbara Otto ist schon ein Biss in ein Rosinenbrötchen lustvoll. Foto: Dirk Bernkopf

Premiere: Freitag, 21. April, 19.30 Uhr, Kleinkunstbühne Katharinenschule.