Für die neuen Erstklässler ist das ein spannendes Wochenende. Heute wird Schuleinführung gefeiert, mit Zuckertüten und Geschenken und mit den vielen Wünschen für den neuen Lebensabschnitt. Und am Montag geht es dann wirklich los. Morgens in die Schule kommen, sich an das neue Gebäude mit den neuen Regeln gewöhnen. Lange haben die Kinder darauf gewartet, nun ein Stück größer zu sein, den Kindergarten hinter sich zu lassen.

Da ist Freude und fröhliche Erwartung, aber auch Unsicherheit. Wie sind die anderen Kinder, mit denen ich nun zusammen bin? Was wird von mir erwartet und wie kann ich das schaffen? Bleibt noch genug Zeit zum Spielen? Ich erinnere mich an meinen ersten Schultag, den fremden Geruch in dem riesigen alten Gebäude, aber auch an die Lehrerin, die sich mit Herzlichkeit und Strenge um uns kümmerte. Es war ein Gefühlsmix zwischen Stolz, Freude und Angst. Da ist es wichtig, nicht allein zu sein, sondern darauf zu vertrauen, dass jemand in der Nähe ist, der Mut macht und tröstet. Schön, wenn es die Familie sein kann, die Halt gibt.

Darüber hinaus vertrauen wir aber darauf, dass die Schulkinder, nicht nur in der ersten Klasse, auch von Gott auf ihren Wegen begleitet werden. Die Strophen des Kindermutmachliedes, das oft in Schulanfängergottesdiensten gesungen wird, macht deutlich, wie das gehen kann. Wenn einer sagt: „Ich mag dich du, ich find’ dich ehrlich gut“ – dann krieg’ ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut. Wenn einer sagt: „Ich brauch dich du, ich schaff es nicht allein“ – dann kribbelt es in meinem Bauch, ich fühl’ mich nicht mehr klein. Wenn einer sagt: „Komm geh mit mir, zusammen sind wir was“ – dann werd’ ich rot, weil ich mich freu, dann macht das Leben Spaß. Gott sagt zu dir: „Ich hab dich lieb und wär’ so gern dein Freund. Und das was du allein nicht schaffst, das schaffen wir vereint“(Text und Musik Andreas Ebert)