Zwölf Eschen entlang des Eisenacher Einkaufsmeile gepflanzt

Eisenach. An eine unterirdische Bewässerungsanlage für die straßenbegleitenden Bäume und große Wurzelgruppen haben die Erbauer des Fachmarktzentrums „Tor zur Stadt“ an der Bahnhofstraße in Eisenach gedacht. Aber reicht das? Diese Frage stellen sich Beobachter seitdem die zwölf großkronigen Blumeneschen seit Freitag entlang der Einkaufsmeile mit reichlich Verspätung wegen Terminproblemen am Bau eingepflanzt sind. Die Chance auf einen grünen Boulevard haben die Planer vertan und statt dessen nur für die Pflicht-Deko gesorgt, bedauern Kritiker vom Fach. Andere halten dagegen: So ein Projekt ist kein Wunschkonzert.